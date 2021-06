‘Santa’: “Dopo sette anni, riecco il Flauto Magico”

Dall’ufficio stampa Progetto Santa Insieme con Voi riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo con viva e vibrante soddisfazione che il 9 giugno il Parco del Flauto Magico a Santa Margherita Ligure, sarà finalmente riaperto al pubblico. Pur certi della qualità del restauro, siamo ansiosi di visitarlo per godere finalmente di un Parco che, come qualcuno ha detto, deve essere di tutti e non deve avere paternità. Siamo curiosi di vedere come l’attuazione del restauro e il ricollocamento delle opere siano migliorativi rispetto al progetto che, come dice l’Assessore Peruggi, si erano trovati al momento del loro insediamento 7 anni fa. “Ci abbiamo pensato un po’ su”, procede l’Assessore Peruggi, e noi siamo convinti che questo pensare avrà certamente prodotto un risultato di eccellenza riportando il flauto Magico agli antichi fasti della sua inaugurazione. il modo migliore per festeggiare il centenario della nascita di Luzzati che questo parco ha amato fin da subito, sposando con entusiasmo l’idea del dott. De Giovanni -allora membro della Giunta Bottino’ e non facendo mai mancare la sua collaborazione alla realizzazione del progetto.

“Per il dott. De Giovanni e il suo magico Parco”, questa la dedica autografa (in foto) che l’artista genovese volle lasciare a un poli