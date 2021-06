Da Franco Borlenghi riceviamo e pubblichiamo

Targa Sobrero”, organizzata da Gio’&Gio’ Team. Una settantina di Supercar (Ferrari, Lamborghini, Porsche…) partite dal Piemonte, hanno percorso le strade del Tigullio, passando per Santa Margherita, Paraggi, per poi raggiungere, per pranzo, Portofino.