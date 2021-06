Recco: domani raccolta firme della Lega a difesa del made in Italy

Dalla Lega Golfo Paradiso, a firma Alessandro Agazzi, Responsabile organizzativo, riceviamo e pubblichiamo

Continua la raccolta firme in difesa del made in Italy: come Lega Golfo Paradiso abbiamo organizzato un banchetto al quale sarà possibile firmare per la difesa delle eccellenze dell’agroalimentare italiano nonché tesserarsi al partito. Tale banchetto si terrà domani dalle ore 10:00 alle 12:30 a Recco in Via IV novembre (davanti al Carrefour) e saranno presenti militanti e amministratori locali della Lega nel Golfo Paradiso