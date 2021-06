RASSEGNA STAMPA. Cicagna ospitò bimbi soli, maresciallo premiato

Oggi, venerdì 4 giugno, auguri a Quirino. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: starlet (nel linguaggio del cinema giovane attrice che ha le qualità per essere lanciata come star; stellina). Proverbi: “Non si pèuò bere e fischiare”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Cicagna: premio speciale al maresciallo Alessandro Latino, ospitò in casa due bambini marocchini rimasti soli perchè la mamma era in ospedale. Verso l’estate: “Stabilimenti balneari esauriti a luglio e agosto”; “Qui non si riescono a trovare bagnini e camerieri”; “A Chiavari riapre la spiaggia per tutti, su prenotazione”. Emergenza covid: ieri un solo contagio. Vaccini “Adesso entra in azione la task force dei genitori”.

Lavagna: traffico bloccato per asfaltature; schianto in A-12 tra Sestri e Deiva. Chiavari: decolla il patto per la salute mentale. Chiavari: Luzzati, petizione e video; scontro politico in Regione”. Chiavari: cammina , pedala, gioca domani e domenica in città e sui sentieri. Chiavari: Il Comune incontra Aspi per sistemare strade, cantieri avviati entro luglio. Chiavari: ponte sull’Entella malato storico. Zoagli: nuova aula alla Piaggio, ampliamento del cimitero.

Rapallo: migliorano le condizioni dell’uomo precipitato. Rapallo partecipa on line alla notte degli archivi. Santa Margherita Ligure: torna il mitico Barracuda. Santa Margherita Ligure: “Corte troppo trascurata dall’amministrazione”.

Camogli e Uscio: restano i centri migranti. Recco: la villa della Manuelina diventa Taste Hotel.

Bedonia: non si trova l’anziana dispersa nel parmense.