Rapallo: diga del Porticciolo, ancora massi per rinforzarla

Ancora un viaggio della nave-pontone Maria Vittoria con 3.000 tonnellate di massi caricate in Toscana. A Rapallo si rinforza la diga posta a protezione di Villa Porticciolo, danneggiata con la mareggiata del 29-30 ottobre 2018. Lavori che dovevano iniziare ad aprile e sono invece slittati; la nave effettuerà ancora alcuni viaggi. Per non disturbare la balneazione completerà lo scarico delle complessive 30.000 tonnellate di massi previste, a fine stagione balneare. Stamattina il sindaco Carlo Bagnasco ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori, seguito comunque dall’ufficio tecnico del Comune. i