Infortunio sul lavoro in una villa sulle alture di Portofino dove un operaio è caduto da un’altezza di circa tre metri. Il 118 di Lavagna in collaborazione col 118 regionale ha inviato l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco con medico e infermiere a bordo, che è atterrato sull’elisuperfice della stessa villa. L’infortunato, che è caduto a terra con la schiena, è stato quindi trasferito in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto i tecnici della Asl 4 e i carabinieri.