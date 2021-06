Nautica: Fiera, inaugurato il nuovo porto per superyacht

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La città di Genova sta cambiando faccia e il Waterfront di Levante sarà uno dei cantieri della Liguria in grado di competere con tutto il bacino del Mediterraneo, andando di pari passo con lo sviluppo del nostro settore turistico. Ora venire in Liguria vuol dire avere a disposizione una delle migliori offerte, vuol dire acquistare una barca nel distretto della nautica più grande, vuol dire avere ogni genere di servizio nel settore turistico. Il mio sogno è pensare a qualche francese che abita al di là del confine possa guardare alla Liguria pensando a un modello da invidiare e copiare”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi all’inaugurazione del nuovo “home port”, ideato da Amico&Co per i superyacht alla Fiera di Genova.

“Un polo dedicato all’accoglienza dei grandi yacht, ai loro equipaggi, agli armatori, yacht e charter manager – ha aggiunto Toti – e che rappresenta un pezzo importante per la crescita del nostro porto e del settore turistico della Liguria. Un progetto tra i più ambiziosi di Italia con il rifacimento dell’area fieristica, che va ad inserirsi in una serie di investimenti della nostra regione che partono da Ventimiglia e finiscono a Sarzana. Non è un caso che tra pochi giorni inaugureremo, con capitale monegasco, il nuovo porto di Ventimiglia, e non è un caso – conclude – che Genova da oggi possa competere con le capitali del mare per i grandi yacht”.