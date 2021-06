Organizzato dalla bocciofila di Moconesi torna domenica 6 a Ferrada, in Fontanabuona, il mercato di merci varie che si svolge in via Colombo dalle 8 alle 18.

In tale occasione, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Fiera di Ferrada” le fermate della linea 15 lungo Via Colombo saranno temporaneamente sospese. Le corse transiteranno in Viale De Gasperi in entrambe le direzioni dove sono state ubicate le fermate provvisorie.