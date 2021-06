Maltratta e minaccia la compagna, denunciato

Dal Portovoce della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato ha provveduto ad allontanare dalla casa familiare un 48enne genovese con diversi precedenti, responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna e a denunciarlo per minacce.

Gli operatori dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano sono intervenuti per la segnalazione di un uomo molto aggressivo che colpiva con calci la porta d’ingresso dell’appartamento dei suoi genitori i quali avevano dato riparo alla sua compagna dopo una violenta lite avvenuta in strada.

I poliziotti hanno provveduto a farlo uscire dallo stabile per metterlo in sicurezza in macchina e, nonostante la loro presenza, l’uomo, palesemente agitato e poco collaborativo, ha continuato a minacciare di morte la donna che era alla finestra. Quest’ultima, molto provata e con il collo graffiato, ha riferito di non poterne più dell’aggressività dell’uomo il quale la fa vivere in una situazione di perenne instabilità emotiva e fisica allontanandola da una vita serena e dagli amici poiché impaurita dal suo atteggiamento di fronte ad altre persone.

Il Magistrato, ascoltati i fatti, ha disposto che il 48enne non può avvicinarsi alla sua compagna.