Lettere/ “Camogli, via Colombo, necessaio un intervento”

Da Giorgio Casciscia riceviamo e pubblichiamo (sarebbe stato opportuno prevedere uno stallo in più di auto, probabilmente è stato sbagliato tracciare in quel punto le strisce che dovevano partire al termine del vialetto e non dalla ghiaia. ndr)



Camogli – Via Colombo, ore 18.

Due autovetture ostruiscono completamente il passaggio pedonale (in ciottoli!) realizzato all’altezza dello zebrato nei pressi della gru a torre.

Anche una signora con passeggino deve proseguire lungo la stretta carreggiata.

Forse la strana sistemazione dei jersey può indurre in tentazione qualche strafottente automobilista!