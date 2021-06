Lavagna: Anpi per Gaza, raccolti 1500 euro destinati a farmaci

Da Anpi Lavagna riceviamo e pubblichiamo

L’A.N.P.I. di Lavagna comunica il resoconto di ciò che è stato raccolto per il progetto dei medicinali per Gaza: il totale ammontava a ben 1500 € !

Siamo riusciti a raggiungere una cifra così’ importante, grazie alle donazioni di tutte le A.N.P.I. del territorio, (Lavagna, Chiavari, Casarza, Sestri levante, Santa Margherita), dell’associazione “Italia che r-esiste”, delle Sardine Tigullio-Golfo Paradiso e delle Sardine di La Spezia.

A tutto ciò, abbiamo fatto aggiungere altre donazioni di privati cittadini.

A questo punto, abbiamo concordato con referenti di Music for peace, di scremare l’elenco dei farmaci della lista e privilegiare, grazie al dottore farmacista, i farmaci per i quali c’è necessità’ di prescrizione medica, di cui hanno molta più carenza.

Come da accordi tra noi intercorsi, il 28 maggio, rappresentanti delle Sardine hanno provveduto a ritirare gli scatoloni con le medicine, per poi recarsi a Genova per la consegna presso la sede di Music for peace.

Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora di cuore tutte e tutti, in particolare la farmacia di Lavagna che si è messa subito a disposizione, garantendo uno sconto che ci ha permesso raddoppiare la cifra raccolta.