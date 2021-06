Chiavari: Via Piacenza, lunedì lavori e interdizioni al traffico

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

A partire da lunedì 7 giugno 2021, Iren Acqua Tigullio provvederà ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria alle condotte di via Piacenza.

Per questo motivo, dalle ore 8.30 del 7 giugno, fino a termine lavori, nel tratto di via Piacenza compreso tra via S. Pio X e via Bado Giannotto è interdetta la circolazione veicolare ed è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli.



In allegato il testo dell’ordinanza