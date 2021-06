Chiavari: l’estate di Marina Chiavari – Calata Ovest

di Giusepep Valle

L’estate si presenta particolarmente ricca di appuntamenti per Marina Chiavari – Calata Ovest, come si è potuto accertare questa mattina nella presentazione nella nuova suggestiva sede.

Il primo appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 giugno con la “TigullioTag Heuer Vela Cup”, la festa della vela per tutte le barche che torna a Chiavari per il secondo anno.

La Tag Heuer Vela Cup è giunta alla nona edizione: è la regata organizzata dal “Giornale della Vela”, aperta ad ogni tipo di imbarcazione e di velista. Chi arriva primo vince e la sera stessa, in piazza Mazzini alle ore 19, ci sarà la premiazione e uno spettacolo con la “Tigullio Big Band”.

Domenica ci sarà il Brefing alle ore 8,30 e alle ore 11 la partenza del Tag Heuer Vela Cup, con relativa premiazione alle ore 16/17.

Alla competizione parteciperà, con mezzi propri, la Lega Navale sezione Chiavari-Lavagna. Sabato 6 giugno sarà portata in piazza Mazzini una imbarcazione Hansa 303 per diversamente abili. Sul palco si alterneranno racconti di agonismo e di inclusione sociale di atleti del Team Hansa.

Il sindaco Marco Di Capua e l’assessore Gianluca Ratto

Eugenio Michelino, organizzatore





Chiara Vigo, operatios manager

Federico Bianche, presidente della Lega Navale





Torna per la senda edizione anche “libri Naviganti”, rassegna di incontri con l’autore, all’ora dell’aperitivo, sulla terrazza della nuova sede.

5 luglio Valeria Corciolani

10 luglio Mario Dentone

23 luglio Daniele Grillo

30 luglio Sergio Olivotti

4 settembre Ciro Bruno Linaro.

Il “Festival Estivo Marinedi” si apre anche all’arte e infatti ospita negli uffici mostre periodiche. Al momento espone Margherita Chalambalakis con la mostar “Shhh…quando il silenzio si riempie di emozioni”.

Si stanno preparando altri due eventi: “The ticket show” che nasce dall’idea di permettere all’arte di non fermarsi; i partecipanti sono invitati a utilizzare un qualsiasi ticket (treno, autobus, aereo, metro) e ad utilizzarlo in maniera creativa e libera, dandogli una seconda vita.

Entro il 30 giugno tutte le opere saranno inviate a Spazio Mec e andranno a formare un’esposizione collettiva che aprirà le porte il 17 luglio, nella sede di Marina Chiavari-Calata Ovest.

Il successivo evento è la prima edizione del “Concorso Nazionale di illustrazione Marinedi” (il bando si chiuderà il 16 luglio, premiazione e mostra il 7 agosto) che porterà a Chiavari illustratori e creativi di caratura internazionale come Alessandro Giorgini, Daniel Torrente, Matthew Farmer e Valentina Grilli, Miguel Marche Romero e Anna Regge.

Non mancheranno sorprese enogastronomiche, con degustazione e musica, sempre nel rispetto delle norme anti Covid.