Camogli: “Batta”, la nuova mascotte, riapre il museo marinaro

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Martedì 8 giugno riapre il Civico Museo Marinaro Gio Bono Ferrari con una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli: nell’atrio sarà sistemata la sagoma cartonata di Batta, la nuova mascotte del Museo.

Batta è anche il protagonista di un cartone animato, confezionato su misura per i piccoli visitatori, per invitare i bambini alla scoperta di curiosità, storie e cimeli originali presenti nel Museo.

Il Museo è aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12, e l’accesso è consentito nel rispetto delle normative anticovid:

– obbligo di mascherina, distanziamento e sanificazione delle mani;

– ingresso contingentato ad un massimo di quattro persone alla volta, per una visita della durata di circa mezz’ora.

Info: https://museomarinaro.it / 0185/ 729040 / direttore@museomarinaro.it