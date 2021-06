Sestri: da giugno oltre 18mila mq di asfaltature

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Grazie ad un tempestivo e proficuo confronto dei Sindaci di Sestri Levante e Lavagna con Aspi, in ordine ai necessari interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali per le criticità emerse a seguito del transito dei tir nelle giornate tra l’11 e il 13 maggio, ampi tratti della viabilità che collega i caselli autostradali di Sestri Levante e Lavagna verranno asfaltati.

Cominceranno il 21 giugno gli interventi straordinari di scarifica e posa del nuovo manto stradale che porterà al rinnovo di oltre 18mila mq di asfalto, tra cui un lungo tratto di viale Mazzini, via Baden Powell, un tratto di via della Pace nel mondo. L’impresa esecutrice si è resa disponibile a realizzare l’intervento in tempi rapidi, per garantire il ripristino di tratti stradali fondamentale per la nostra città.

I lavori in oggetto rappresentano per Sestri Levante un’opera di grande importanza sia per quanto riguarda l’ampiezza della viabilità coinvolta sia per i risvolti legati alla tanto attesa ripartenza turistica.