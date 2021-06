Sestri: “Alla scoperta del Leudo”, ripartono gli appuntamenti

Sabato 5 giugno ore 16.30

Museo archeologico di Sestri Levante

“Alla scoperta del Leudo”

Prende il via la stagione estiva di “Alla scoperta del Leudo!”, un appuntamento che nelle scorse edizioni ha riscosso un grande gradimento da parte di turisti e locali.

L’evento, a cura dell’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro in collaborazione con il MuSel, prevede una prima parte tra le sale del Museo Archeologico e della città di Sestri Levante dove si racconterà la storia di questa cittadina legata al mare, tra leggende e foto d’ epoca, fino ad arrivare al Leudo e ai transatlantici.

Una breve passeggiata nel caruggio condurrà i partecipanti al porto per salire a bordo del “Nuovo Aiuto di Dio”, ultimo leudo navigante in Liguria, in compagnia dell’ Associazione Amici del Leudo.

Info

Appuntamento alle ore 16:30 presso la biglietteria infopoint del MuSel, Palazzo Fascie, Largo Colombo n. 50.

Costo: 6,00 euro

Per info e prenotazioni: 340 7713054 – edu@solidarietaelavoro.it (prenotazione obbligatoria)