Recco: deceduto Umberto Stradella, mitico gioielliere

E’ mancato uno storico e stimato commerciante di Recco. Il gioielliere Umberto Stradella, aveva 91 anni. Generazioni di recchesi, e non solo, sono entrate nella sua oreficeria di via Roma e si sono affidate a lui per acquistare monili e preziosi in occasioni di battesimi, cresime, lauree, fidanzamenti, matrimoni eventi particolari. Il suo consiglio rassicurava. Lascia nel dolore la moglie Eleonora, il figlio Franco, parenti e amici.

I funerali si svolgeranno venerdì 4 alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista dove oggi alle 17.30 verrà recitato il rosario.