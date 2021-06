RASSEGNA STAMPA. Escursionisti, boom di incidenti

Oggi, giovedì 3 giugno, auguri a Carlo. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: redimere (restituire con un intervento eccezionale o con un processo rieducativo, uno stato di libertà specie morale, sociale politica; liberare un bene da un vincolo). Proverbi: “Chi dono prende, libertà vende”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Escursionisti: raffica di incidenti sui sentieri e boom di soccorsi. Verso l’Estate: “Parcheggi: nessun costo aggiuntivo, ma tante novità”; “Centri estivi al decollo”; “Per le sagre ancora incertezza”. A-12: cantieri in galleria sino a fine luglio, liberi nei fine settimana. Festa della Repubblica: le celebrazioni di ieri. Vaccini: è boom di diciottenni.

Lavagna: multa agli sposini per i manifesti affissi dagli amici. Lavagna: città divisa sul Conad ad Arenelle. Chiavari: arrivano i sentieri del mare, escursioni per disabili. Chiavari: il Gianelli si rinnova, 10 borse di studio contro la crisi. Chiavari: Jonathan e il suo NaturalMente trionfano al premio nazionale. Chiavari: l’arte della follia, la creatività non ha muri. Chiavari: prenotazioni aperte per l’ingresso del nuovo vescovo. Chiavari: domenica in mensa, pasto caldo e vista guidata alla mostra di Giuffra.

Rapallo vuole recuperare il minigolf del Parco Casale. Santa Margherita Ligure: mercoledì riparte il parco del Flauto Magico. Santa Margherita Ligure: sbaglia manovra e finisce contro negozio.

Camogli: crollo cimitero, riprendono i lavori dopo lo stop di aprile. Camogli: nuovo sequestro per il pitbull morsicatore.

San Colombano: bando del Gal per le cooperative di comunità nell’entroterra. San Colombano: casone dello Stecca, servono altre risorse. Santo Stefano d’Aveto: sentiero Celti, in Aveto arrivati i camminatori.