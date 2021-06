Rapallo: stasera in Consiglio, prima variante al nuovo Puc

Questa sera alle 21 si riunisce il Consiglio comunale di Rapallo. Di seguito l’ordine del giorno:

1 Variazione di bilancio di previsione 2021-2023 applicazione avanzo di amministrazione, storno di fondo destinazione maggiori entrate

2 Secondo aggiornamento elenco annuale lavori pubblici 2021 e programmi triennale opere pubbliche 2021-2023 e contestuale aggiornamento del Dup 2021-2023 e variazione di bilancio.

3 Adozione di variante al Puc per risoluzione convenzione attuativa relativa al progetto di nuovo insediamento produttivo-artigianale in via San Tomaso, località Cassottana proposto dal consorzio sestrieri.

4 riconoscimento debiti fuori bilancio ufficio contenzioso.