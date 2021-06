Rapallo: quasi 88.000 euro per lo sfalcio delle strade

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

La giunta comunale ha approvato questa mattina le attività ambientali di presidio, taglio e controllo della vegetazione lungo le strade e i percorsi frazionali per il biennio 2021-22.

Si è reso necessario assicurare negli anni un costante presidio della rete stradale in oggetto per garantirne la percorribilità in sicurezza, oltre che per curare la normale fruizione di residenti e turisti, tali attività garantiscono anche una migliore prevenzione contro gli incendi boschivi, dissesti del territorio, nonché agevolano le eventuali operazioni di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

“L’ Amministrazione – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco – da diversi anni, assicura gli interventi di pulizia e taglio della vegetazione, essenziali per garantire la piena funzionalità delle rete stradale frazionale, attraverso appalti di servizi di igiene urbana ed attività ambientali e di presidio tramite comitati, sestieri ed associazioni presenti sul territorio con brillanti risultati in termini di qualità, quantità e soddisfazione dell’utenza, coerentemente al principio di sussidiarietà il ricorso alle forme associative presenti sul territorio per l’attività di tutela e presidio e l’azione esercitata da soggetti direttamente interessati e fortemente legati allo specifico luogo di intervento si è dimostrata più efficace ed efficiente.

“Il Comune di Rapallo è dotato di una vasta rete di strade secondarie carrabili e pedonali che si estende per tutto il territorio comunale, funzionale alla vivibilità del territorio – considera l’assessore ai lavori pubblici e ai sentieri Filippo Lasinio – la rete stradale dà l’accesso alla rete sentieristica, creando una vera e propria infrastruttura, a servizio della tutela e della valorizzazione del territorio, nonché della sua normale fruizione e manutenzione.

“Desideriamo continuare a collaborare con le attuali associazioni e comitati operanti all’interno del territorio comunale, che si sono resi disponibili, come per il passato, ad affiancare l’Ente – conclude Lasinio – desidero ringraziare i consiglieri Maurizio Malerba (incaricato al verde) e Fabio Proietto (incaricato alle frazioni) che hanno collaborato per dare continuità alla pratica”.

Tali attività sui percorsi e strade pubbliche prevedono una contribuzione annuale di complessivi Euro 87.700,00 ripartita tra i seguenti soggetti:



Associazione Culturale Comitato Festeggiamenti Sestiere San Michele

Comitato Festeggiamenti Sestiere Costaguta

Comitato San Massimo

Comitato Festeggiamenti S. Maria del Campo

Comitato Festeggiamenti San Martino di Noceto

Comitato Salita Cappelletta

Comitato Festeggiamenti S. Andrea di Foggia

Associazione Comitato Festeggiamenti Montepegli 2000

Associazione Culturale Sestiere Cappelletta

Sestiere Cerisola

Sestiere Borzoli Castello

Comitato Fuochi San Maurizio di Monti 1923

Comitato Amici di San Maurizio

Moto Club Rapallo “A. Olivari”

Associazione Nazionale Alpini Sezione Rapallo

Comitato Chignero

Comitato fuochi S.Maria

Cappella San Bartolomeo