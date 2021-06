Rapallo: “Notte degli Archivi” grazie ad Anmig

Da Agostino Pendola, Anmig Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Grazie all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra anche Rapallo sarà presente nella Notte degli Archivi di Archivissima 2021 in cui tema quest’anno è “Generazioni”.

Sarà una lunga notte, quella tra venerdì e sabato prossimi, alla scoperta di più di trecento archivi sparsi in Italia. Ci saranno cento podcast e 270 filmati per raccontare storie inedite legate al tema delle generazioni e custodite negli archivi.

L’Associazione Mutilati e Invalidi è presente con il suo archivio digitale Pietre della Memoria con tre podcast e sette video. Uno di questi video è stato realizzato, nell’ambito del concorso Pietre della Memoria, dalla scuola Primaria Giovanni Pascoli di Rapallo, due anni fa e racconta la visita dell’allora classe VC al Parco della Rimembranza di San Michele di Pagana.

Il Filo conduttore è dato dalla scoperta che viene fatta dai giovani attraverso itinerari di testimonianze incise sulla pietra presenti nei luoghi in cui vivono: nei parchi dove giocano, lungo le strade che percorrono ogni giorno e di cui non sapevano esistenza o significato, oppure di cui passando, per abitudine non si accorgevano.

Nel Parco della rimembranza di San Michele di Pagana gli alunni leggono i nomi dei giovani caduti durante la Grande Guerra, divengono consapevoli del triste destino di tanti giovani di altre generazioni, ritrovano con sorpresa sulle lapidi della seconda guerra mondiale cognomi della loro comunità e si rendono conto che la guerra ha dunque colpito famiglie a loro vicine.

Il video sarà visibile da venerdì 4 alle ore 18.30 a questo link https://www.archivissima.it/2021/gli-archivi/654-pietre della-memoria

Durante la notte degli archivi venerdì 4 dalle ore 21.00 avrà luogo anche il collegamento in diretta con la Casa del Mutilato di Genova. L’appuntamento on line è sul canale YouTube Pietre della memoria https://www.youtube.com/channel/UCukO1E5-LyNoTVlXfjRPihg