Rapallo: in Consiglio, sì unanime a (quasi) tutte le pratiche

Terminato alle 23 il Consiglio comunale di Rapallo ha votato all’unanimità quasi tutte le pratiche: il consigliere Mauro Mele si è astenuto sull’ultima (tre debiti fuori bilancio per altrettante spese legali). La pratica più interessante si riferiva ad un contributo di 5 milioni che consente all’amministrazione comunale di effettuare importanti lavori, come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, a Castello, Villa Tigullio e Auditorium delle Clarisse. Un’opera di rigenerazione urbana per la miglior conservazione di parte importante del patrimonio urbano.