Rapallo: auto sfonda cancello e finisce in un giardino

Una ragazza ha perso il controllo dell’auto, ha sfondato un cancello ed è finita nel giardino sottostante. E’ accaduto questa mattina poco dopo le 8 in via Fioria, la strada che collega la via Aurelia al centro di San Michele di Pagana. Sono arrivati il 118, i vigili del fuoco di Rapallo e la polizia urbana. L’auto non si è ribaltata e l’impatto col terreno è stato attutito dalle ruote; la ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. Sarà un’autogrù privata a recuperare la vettura.