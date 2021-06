Pallanuoto F/ Rapallo, sabato ultimo incontro col Torino

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo. Di Silvia Franchi



Si chiude la regular season di A2 femminile. Il Rapallo Pallanuoto, già matematicamente approdato alle semifinali playoff, giocherà l’ultima partita del girone Nord-Ovest tra le mura amiche della piscina del Poggiolino. Di fronte, Fiore e compagne troveranno l’Aquatica Torino. Si scende in vasca sabato 5 giugno, alle 18.

Con il primo obiettivo di stagione già conquistato, il match offre l’opportunità alle giovanissime della formazione rapallese di trovare spazio, mettersi in mostra, fare esperienza. E allora ecco quattro delle “millennials” gialloblu, pronte a mettersi a disposizione del coach Luca Antonucci per l’incontro che chiude la fase a gironi del campionato. Sono Giulia Tovagliari (portiere, classe 2006), Veronica Giavina (2005, centroboa), Alessia Antonucci (2005, attaccante) e Marta Stiaccini (2006, attaccante).

«Ci siamo allenate bene, siamo pronte per giocare e, anche se siamo già qualificate ai playoff, vedremo di non prendere questa partita sottogamba: entreremo in acqua con la voglia di vincere» commenta Veronica. L’umore in spogliatoio a due giorni dal match vede le ragazze motivate e cariche. «Siamo una squadra unita – sottolinea Marta – Siamo pronte sia fisicamente, sia mentalmente». Compresa chi partirà dalle seconde linee come Giulia, che è il secondo portiere gialloblu. «Di certo vogliamo vincere anche questo match e ce la metteremo tutta – sottolinea – Io farò il tifo dalla panchina, ma se dovessi entrare in vasca mi sento comunque prontissima». L’attenzione e la concentrazione sono già alte anche in vista dei playoff: «Ci stiamo allenando duramente – dice infatti Alessia – E non vediamo l’ora di giocare la prima dei playoff!».

Nella foto: Giulia Tovagliari, Marta Stiaccini, Veronica Giavina e Alessia Antonucci