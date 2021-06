Next Generation: domani le audizioni col ministro Orlando

Dal Gruppo regionale del Partito Democratico – Articolo Uno riceviamo e pubblichiamo

“Si terrà domani mattina la prima delle audizioni della Commissione sul Next Generation Eu. Il primo appuntamento, dalle 10 di domani, vedrà la partecipazione del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e si discuterà della missione che riguarda le politiche legate all’occupazione e al terzo settore”.

Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Pd – Articolo Uno Davide Natale, presidente della Commissione speciale con funzioni di studio sul Next Generation Eu del Consiglio regionale della Liguria.

“Sarà l’occasione – sottolinea Natale – per avere informazioni anche su come sta procedendo l’organizzazione da un punto di vista tecnico e politico per l’accesso alle risorse, approfondendo il tema con il ministro Orlando che è membro della cabina di regia sul Recovery. I lavori proseguiranno poi mercoledì prossimo con l’audizione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e si continuerà poi con un fitto programma di confronti e ascolto delle parti sociali, degli enti e dei portatori di interessi del territorio. Gli enti locali in questo avranno un ruolo fondamentale nell’elaborazione delle richieste per i progetti e l’accesso ai fondi previsti”.

Il percorso, avviato la scorsa settimana, aveva visto già una 70ina di documenti e ordini del giorno tra quelli depositati in Consiglio regionale e quelli annunciati in commissione oltre a decine tra comuni e associazioni che hanno annunciato la presentazione di progetti per la valorizzazione delle risorse e del territorio ligure.