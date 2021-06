Da Desia Lertora Mangini riceviamo e pubblichiamo

Vorrei chiedere se era proprio necessario asfaltare oggi l’0Aurelio creando code sotto un sole estivo. Prima domanda: non si potevano eseguire di notte come fanno altri comuni? Secondo: se è vero come si dice che sono pagati da Autostrade per i danni provocati dal passaggio dei grossi camion, non si poteva aspettare che finissero i lavori ed il passaggio dei camion durante la notte?