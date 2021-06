Lettere/ “Che fine ha fatto l’altalena di piazzale Europa?”

Da Gabriele Quitadamo riceviamo e pubblichiamo

Circa 1 anno fa, era stato segnalato formalmente presso l’ufficio

preposto, l’ammaloramento della struttura portante.

Erano intervenuti gli operai modificando i fori di sostegno.

Nuovamente compromessi, nel 2021, è intervenuta la polizia locale che

ha inoltrato nuovamente segnalazione.

Il risultato è stato la rimozione e nessuna notizia circa la

sostituzione.

L’altalena ancora presente, ha i perni che si svitano. Possibile che

non abbiano mai pensato a sostituirli con dadi autobloccanti?

Anche lo scivolo (costruito nel lontano anno 2006), versa in

condizioni critiche.

Se si fosse intervenuto prima con un piano di manutenzione forse non

si sarebbe arrivati a tanto.

Qualche bimbo prima o poi finirà col ferirsi se non vengono presi

tempestivi ed adeguati provvedimenti. Giudicate Voi dalle foto

allegate.