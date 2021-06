Lavagna: i funerali del finanziere Gianfranco Sirufo

Si è svolto oggi pomeriggio a Lavagna, nella chiesa di Maria Madre di via Genova, il funerale del finanziere Gianfranco Sirufo, morto improvvisamente nei giorni scorsi a 49 anni. La messa, concelebrata da tre sacerdoti, è stata presieduta dal parroco don Federico Tavella che ha rivolto parole di consolazione alla moglie, alla figlia, ai genitori, al fratello, ai genitori della moglie e a tutti i parenti. Presenti un picchetto della Guardia di Finanza con un generale in rappresentanza del Corpo; la presenza della polizia di Stato; il sindaco di Lavagna Gian Alberto Mangiante con l’assessore Emilia Beani; l’onorevole Gabriella Mondello che in questi giorni è stata vicina alla famiglia Sirufo. Il finanziere, che lavorava a Chiavari e viveva con l’adorata famiglia a Lavagna è stato salutato dai presenti con un lungo commosso applauso.