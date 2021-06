Gattorna: mercato di merci varie a Moconesi con il sostegno della Croce Rossa

Dall’ufficio stampa della Croce Rossa di Gattorna riceviamo e pubblichiamo

Domenica 6 giugno a Ferrada di Moconesi in Via Colombo dalle ore 8 alle ore 18 si svolgerà il mercato di merci varie organizzato dalla Associazione Bocciofila di Moconesi con la collaborazione del Comune di Moconesi.

Il Presidente della Croce Rossa di Gattorna Paolo Boccardo informa che “la nostra associazione di volontariato parteciperà al mercato di merci varie per promuovere e far conoscere sempre di più alle persone le varie attività e iniziative a scopo benefico e sociale che, ormai da anni, caratterizzano il lavoro di aiuto solidale da parte della Croce Rossa di Gattorna nei confronti dei più bisognosi. Durante lo svolgimento del mercato verrà avviata una raccolta di fondi. Varie nostre iniziative sono volte a incrementare gli aiuti economici che ci sono stati stanziati da parte della Comunità Europea per ottenere un miglioramento e potenziamento di servizi concreti rivolti a chi versa in situazioni di difficoltà. Fra queste attività, che portiamo avanti nel difficile periodo legato all’emergenza del Coronavirus, rientra quella che abbiamo avviato in collaborazione con i supermercati della zona per realizzare una raccolta alimentare in sostegno delle famiglie che purtroppo si trovano in condizioni di disagio; secondo questa modalità, i carrelli della spesa vengono riempiti di beni alimentari che successivamente noi ritiriamo per consegnare a chi ne ha bisogno. La nostra sinergia e collaborazione benefica si attua anche tramite la costante interlocuzione con i servizi sociali comunali che ci segnalano le situazioni più critiche in cui possiamo intervenire per migliorare una condizione di disagio sociale. Per maggiori informazioni o approfondimenti in merito è possibile inviare una mail a gattorna@cri.it oppure telefonare al numero: 0185/931807”.