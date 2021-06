Coronavirus: dopo due mesi muore donna di 37 anni

Dall’ufficio stampa del l’ospedale policlinico di San Martino riceviamo e pubblichiamo

L’Ospedale Policlinico San Martino conferma il decesso della giovane donna di 37 anni, che due mesi fa ha contratto l’infezione da Covid-19. Dopo 10 giorni di ricovero alla Spezia, le condizioni della paziente sono apparse tali da richiedere un trasferimento presso il nostro Policlinico. Durante il ricovero a San Martino, la paziente ha subito un arresto cardiaco, complicanze polmonari importanti come un pneumotorace bilaterale ed è quindi stata trattata per oltre 1 mese in ECMO, una particolare terapia volta a escludere i polmoni e permettere l’ossigenazione del sangue. Non si sono registrati significativi miglioramenti del quadro clinico fino al sopraggiungere del decesso.