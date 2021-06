Chiavari: il Serra Club Tigullio ha incontrato monsignor Tanasini

Da Roberto Devoto riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il Serra Club Tigullio ha incontrato monsignor Alberto Tanasini per rivolgergli un saluto di commiato al termine del suo episcopato a Chiavari; 17 anni intensi in cui il vescovo di Chiavari non ha mai fatto mancare al Club il suo sostegno e la sua vicinanza.

L’incontro si è tenuto nella cappella maggiore del seminario di Chiavari, alla presenza del presidente del Club Paolo Castagneto, del socio fondatore cav. Francesco Baratta, del cappellano don Paolo Gaglioti e di una rappresentanza di soci del Club.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima familiare e fraterno, l’amministratore apostolico della diocesi ha ringraziato il Serra Club per le attività di servizio svolte a favore delle vocazioni, del seminario diocesano e dei sacerdoti anziani, che spesso sono stato accompagnati dai soci serrani nelle comunità dove prestano servizio liturgico.

Il cappellano don Gaglioti ha ricordato come l’aiuto del Serra Club fin dalla sua fondazione abbia sostenuto concretamente i seminaristi della diocesi nelle loro necessità e abbia contribuito a migliorare anche strutturalmente il seminario.

Monsignor Tanasini ha ricordato l’impegno del Club nell’organizzazione dell’incontro natalizio dei Club service del Tigullio, il cui ricavato aiuta ogni anno le mense dei poveri del Tigullio, ha richiamato l’impegno nella preghiera per i seminaristi e per nuove vocazioni e ha ricordato che continuerà, da vescovo emerito, a pregare e seguire l’opera del Serra restando a disposizione per una paterna parola di consiglio e sostegno.

Al termine dell’incontro, prima della foto di rito, il Club ha recitato la Preghiera del Serrano e ha ricevuto da monsignor Tanasini la Benedizione.