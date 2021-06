da Facebook Comune di Camogli

Torneo di scacchi per ragazzi “Ricordando Gigi”.

L’Ads Scacchi Golfo Paradiso organizza, con il patrocinio del Comune di Camogli, l’evento “Ricordando Gigi”, mini torneo giovanile in memoria di Gigi Croce, l’amato istruttore di scacchi scomparso lo scorso anno, a causa del Covid.

L’incontro si svolgerà sabato 12 giugno, a partire dalle 17, nei locali della mensa della Scuola Primaria di Camogli, con partite in simultanea, vale a dire uno o più giocatori itineranti lungo postazioni fisse di tutti gli avversari.

L’invito a partecipare è rivolto in particolare agli allievi della Scuola Primaria di Camogli delle classi terze, quarte e quinte dell’anno scolastico 2019-2020, ma saranno graditi anche tutti i giovani allievi che hanno avuto l’istruttore Gigi dal 2012.

Per partecipare al torneo:

– per la Scuola Primaria, le adesioni saranno raccolte dalle insegnanti;

– per tutti gli altri è necessario inviare una mail a paolo.daugusta@gmail.com

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 8 giugno.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid:

– registrazione dei partecipanti

– distanziamento

– uso di gel disinfettante

– mascherina