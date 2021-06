Sabato e domenica prossimi, e poi dal 15 giugno al 15 settembre, a Camogli ingresso controllato nelle spiagge libere per mantenere il distanziamento. Vi si potrà accedere dalle 9 alle 19 attraverso gli accessi predisposti. Prima delle 9 non sarà possibile (anche in base al codice della navigazione) lasciare ombrelloni, asciugamani o altro in spiaggia per “prenotarsi” il posto.

Nella foto di Consuelo Pallavicini la sistemazione delle barriere