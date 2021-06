Camogli: accesso spiagge libere, alcuni chiarimenti

Da Comunicazione Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Dalla pagina Fb Francesco Olivari Sindaco

Buona sera a tutte e tutti,

alcuni chiarimenti relativi all’ordinanza per l’accesso alle spiagge libere e al bando per l’edicola di Ruta.

SPIAGGIA LIBERA

In sostanza l’accesso segue le modalità già applicate la scorsa estate: accessi contingentati attraverso varchi prestabiliti con numero di capienza massima dalle 9 alle 19.

E’ però sempre possibile accedere alle spiagge libere al solo scopo di fare il bagno o andare con la canoa o altra imbarcazione in mare senza sostare o depositare attrezzature o effetti personali.

SPIAGGE DI CAMOGLI CENTRO

Per quanto riguarda le spiagge di Camogli, l’ingresso contingentato entrerà in vigore da sabato 5 giugno e sarà attivo solo nei fine settimana fino al 14 giugno e tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre.

Si potrà accedere alla spiaggia libera solamente dai varchi prestabiliti (Base Mare Rari Nantes, Club Vela, Bagni Solero, Bagni Miramare, Bagni La Rotonda, Scalinata in Largo Simonetti).

Per permettere la sistemazione dei segna posto per il distanziamento non si potranno posizionare le proprie attrezzature balneari (teli, ombrelloni ecc.) prima delle 9; sarà tuttavia possibile accedere alla spiaggia libera anche prima delle 9 solo per fare il bagno o prendere canoe o altre imbarcazioni senza occupare postazioni.

Ogni tratto di spiaggia ha una capienza massima e il totale delle spiagge del centro ammonta a 800 postazioni. Al raggiungimento della capienza massima prevista, le persone non potranno più accedere nel tratto interessato e l’accesso sarà nuovamente possibile non appena si libererà qualche postazione.

SAN FRUTTUOSO

Il contingentamento degli ingressi è entrato in vigore ieri, 2 giugno, e sarà attivo solo nei fine settimana fino al 14 giugno e tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre.

Per accedere alle spiagge e all’abbazia occorre seguire un percorso guidato a senso unico.

Per l’accesso alla spiaggia libera occorre premunirsi di un biglietto gratuito da ritirare alla ProLoco di Camogli nella stessa giornata in cui si intende usufruire della spiaggia.

La capienza totale della spiaggia libera è di 104 postazioni (84+20), al raggiungimento della quale non si potrà più accedere fino a quando si libererà una postazione.

Per esempio nella giornata di ieri gli accessi sono stati 280: in pratica, l’avvicendamento delle persone ha consentito accessi pari quasi al triplo delle postazioni.

PUNTA CHIAPPA

Come per tutte le scogliere l’accesso non è presidiato ma regolamentato dalle vigenti norme di distanziamento evidenziate su apposita cartellonistica.

Ringrazio fin d’ora i gestori degli stabilimenti balneari La Rotonda, Miramare e Solero, la Base Mare Rari Nantes, il Club Vela e gli addetti della Guardia Costiera Ausiliaria per la loro disponibilità e collaborazione nella gestione degli accessi e la ProLoco Camogli per il servizio di bigliettazione per San Fruttuoso.

Ricordo inoltre il divieto di fumo sulla spiaggia di San Fruttuoso, a Punta Chiappa, sulle banchine di imbarco e sul molo come da relativa cartellonistica esposta.

BANDO EDICOLA RUTA

E’ online il bando per l’assegnazione dell’edicola di Piazza Gaggini a Ruta.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 24 giugno.

Per favorire l’occupazione giovanile, si procederà all’apertura dell’offerta economica dei soli concorrenti con età inferiore ai 35 anni. Qualora non vi siano operatori economici in possesso di questo requisito si procederà all’apertura delle offerte economiche dei restanti concorrenti.

Trovate tutti i dettagli sul sito del Comune di Camogli, in un’apposita sezione in home page.