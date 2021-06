Carabinieri, Soccorso alpino di Borgotaro e volontari stanno cercando da ieri sera alle 18,30 una donna nata 75 anni fa a Salsomaggiore ma residente nel parmense a Soragna. Era al rifugio col marito, quando ha deciso di fare quattro passi, ma non ha fatto ritorno. E’ anche sprovvista del cellulare. Si è tuttavia persa e le ricerche avvengono in provincia di Parma e non in Val d’Aveto.