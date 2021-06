A12: scontro a Deiva, salgono a 6 i feriti, 2 a Lavagna (2)

Dal 118 Asl 5 Liguria riceviamo e pubblichiamo

Questo pomeriggio incidente stradale in autostrada A 12 nel tratto Sestri Levante-Deiva Marina in direzione sud. Coinvolti due autoveicoli con uno scontro frontale e un mezzo pesante che ha tamponato uno dei due autoveicoli. Sono intervenuti sul posto: automedica del 118 Spezia Delta 3 con medico e infermiere, ambulanza P.A. Deiva Marina, ambulanza CRI Levanto, ambulanza P.A. Vezzano Ligure. Sono intervenuti anche mezzi di soccorso del 118 Tigullio, compresa automedica del Tigullio soccorso. Coinvolte in tutto nell’incidente sei persone che non hanno riportato lesioni gravi (policontusioni multiple) e sono state trasportate alcune al Pronto Soccorso di Lavagna e altre al Pronto Soccorso di La Spezia e Sarzana.