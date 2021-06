Zoagli: 19-20 giugno, mercatino di creativi e hobbisti

Un “Mercatino di Primavera” riservato agli operatori dell’ingegno e della creatività e agli hobbisti . Si svolgerà in piazza 27 Dicembbre a Zoagli nei giorni di sabato 19 e domenica 20 giugno, falle 9 alle 19.30. Le domande possono pervenire al Comune entro le ore 12 di lunedì 14 giugno.

Le modalità:

Saranno ammesse alla partecipazione le prime 15 richieste presentate all’ufficio protocollo, per ordine di protocollo,con prelazione per titolari del tesserino per hobbisti e creatori delle opere di ingegno e della creatività rilasciati dal comune di Zoagli nel 2021.

Non verrà fornito allaccio elettrico o altra utenza;

I partecipanti alla manifestazione “Mercatini di Primavera” del 19 e 20 giugno 2021 non saranno soggetti al pagamento di quanto dovuto ai sensi e nei limiti del vigente Canone Unico Patrimoniale

Potranno partecipare anche associazioni non aventi scopo di lucro con il fine di raccolta fondi per le loro attività benefichese saranno disponibili posti assegnabili

In base al numero di protocollo assegnato alle domande sarà predisposta idonea graduatoria;-i partecipanti dovranno presentarsi in piazza XXVII Dicembre alle h. 07.30 del giorno 19/06/2021ed entro le 08.00 del 20/06/2021 mantenendo i posti assegnati il giorno precedente

Gli spazi saranno assegnati in base alle graduatorie summenzionate e predisposte dall’ufficio commercio: gli espositori potranno collocarsi nel posto di loro preferenza se disponibile al momento della chiamata per l’assegnazione degli spazi e se non ancora assegnato; in caso di assenza di un richiedente alle h. 07.30 del 19/06/21 e alle ore 08.00 del 20/06/21lo stesso sarà reso disponibile per lo scorrimento della graduatoria

Gli spazi da assegnare e la sistemazione dei banchi sarà curata dalla Polizia Municipale tenendo anche conto delle aperture degli esercizi commerciali aperti i giorni del mercatino;

Dovranno essere rispettate in toto le normative atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19e le variazioni disposte dal comune di Zoagli;-

Le domande in soprannumero o pervenute fuori dai tempi indicati verranno valutate in via subordinata ed eventuale in caso di assenza o disdetta degli assegnatari; ad essi sarà assegnato uno spazio dopo le h. 08.30 dei giorni del mercatino.