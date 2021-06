Regione: in Commissione, sostegno ad artisti e teatri dei piccoli Comuni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

ISeduta in videoconferenza

Giovedì 3 giugno 2021 – alle ore 15

ordine del giorno:

– Audizioni dell’Amministratore delegato di “Funivie” S.p.A., dei Ministri delle Infrastrutture e Trasporti e allo Sviluppo Economico, dei Presidenti della Provincia di Savona e dell’Unione Industriali di Savona e dei Sindaci dei Comuni di Savona e Cairo Montenotte; dei segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL, dei segretari territoriali di FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti e dei Rappresentanti della RSU di “Funivie” S.p.A. e del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale in merito alla situazione di criticità dell’Azienda “Funivie” S.p.A. di Savona.

*****

Commissione speciale: Studio sul NextgenerationEu (Ngeu)

Seduta in videoconferenza

Venerdì 4 giugno 2021, alle ore 10

argomento:

– Incontro con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, On.le Andrea Orlando per un approfondimento in relazione alle aree tematiche contenute nel Piano per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), afferenti gli ambiti di competenza del proprio Ministero.

*****

5° Commissione: Controlli e verifica attuazione delle leggi; Pare opportunità

Aula consiliare, via Fieschi, 15 – Genova

Martedì 8 giugno 2021, alle ore 16.30

ordine del giorno:

1) Ordine del giorno 89/2020 “Sul recupero di beni storici e archeologici della Regione Liguria”.

2) Ordine del giorno 92/2020 “Sul sostegno dei lavoratori dello spettacolo, artisti emergenti e teatri nei piccoli comuni”.