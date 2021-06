RASSEGNA STAMPA. Aurelia alle Grazie, tornata a doppio senso

Oggi, mercoledì 2 giugno, auguri a Erasmo. Oggi festa è la Festa della Repubblica. Parole: gironzolare (andare di qua e di là oziosamente, girellare, aggirarsi in modo o con fini sospetti). Proverbi: “La morte pareggia tutti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: Aurelia riaperta nei due sensi alle Grazie. Emergenza covid: “Nella Asl 4 due nuovi contagi e due ricoverati”. Riaperture: “Il caffé bevuto al banco torma il rito più amato”; “Meglio la cena del pranzo, più clienti nei ristoranti”. Vaccini: “Corsa all’iniezione volontaria, dal 7 sarà la volta dei minori”.

Riva Trigoso: 80 anni fa la tragedia del “Montello”. Sestri Levante: cassonetti, entrate in funzione le tessere magnetiche. Sestri Levante: viadotto a rischio, blitz nella sede Aspi. Sestri Levante: morì travolto da betoniera, al via al processo. Sestri Levante: non toccate i cuccioli di capriolo . Sestri Levante: Cian e Costituzione. Chiavari: apre i battenti Bronzin Mania. Chiavari: morì un mese dopo la caduta in Rsa, cartelle sequestrate. Chiavari: caso Luzzati, petizione per difendere gli spazi. Chiavari: salute mentale, patto tra istituzioni e associazioni. Chiavari: l’Assarotti riparte dalla cultura. Chiavari: domani Aspi per parlare dello stato del viadotto Campodonico. Chiavari: chiusura notturna della spiaggetta. Zoagli recupera il molo e procede con i lavori del lungomare levante.

Rapallo: Quando si bloccò la funivia. Rapallo: manca la grata del pavimento, anziano precipita. Rapallo: Luigi Zanoni neo cavaliere.

Camogli: San Fruttuoso, ritorna il numero chiuso.