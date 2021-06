Rapallo: “Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani”

Da Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

“Contro la folla. Il tempo degli uomini sovrani” arriva in Liguria. Il libro di Emanuele Ricucci (scrittore, autore per la Cultura di “Libero” e “Il Giornale” e assistente di Vittorio Sgarbi), edito da Passaggio al bosco, con una pungente critica introduttiva di Vittorio Sgarbi – sarà presentato giovedì 10 giugno presso l’Hotel Riviera, in via IV Novembre 2 a Rapallo alle ore 18.30, a cura del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo, con interventi dell’autore Emanuele Ricucci, del Coordinatore provinciale FdI Stefano Federico Baggio, del Coordinatore regionale cultura e innovazione FdI Giuseppe Murolo, del Responsabile provinciale cultura FdI Gianni Arena e di Andrea Lombardi, responsabile di CulturaIdentità Genova.



Ingresso libero, posti limitati. Incontri organizzati in osservanza dei protocolli AntiCovid-19.

Info Rapallo: eventi@fratelli-italia-rapallo.it