Un giovane uomo stamattina, cadendo, si è fratturato una gamba nel parco regionale di Portofino, in località Semaforo nuovo, quasi in vetta. A dare l’allarme la compagna. Partiti i soccorsi via terra, vigili del fuoco di Rapallo e 118) è arrivato sul posto l’elicottero dei Vigili del fuoco “Drago” con il medico che, calatosi a terra, ha portato il primo soccorso. Il paziente è stato poi verricellato a bordo e trasportato all’ospedale San Martino. Con lui è salita a bordo la compagna.

(foto archivio)