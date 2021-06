Pallanuoto M/ Pro Recco alla prova dei campioni di Germania

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo

L’ora della verità è arrivata. La Pro Recco domani inaugura la Final 8 di Champions League: a Belgrado, alle 13:00, sfida contro la Waspo Hannover campione di Germania. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

“Il bello dello sport è che ti dà la possibilità di una rivincita, ma servirà un altro atteggiamento, maggiore intensità e ambizione – afferma mister Gabi Hernandez -. Contro l’Hannover sarà una partita difficile soprattutto a livello psicologico, dovremo essere bravi a ritrovare le sensazioni positive che abbiamo portato a Ostia nel girone. La qualità dei giocatori si vede in momenti difficili come questi. La coppa non deve essere una ossessione, ma un obiettivo”.

“La delusione va messa alle spalle, questo schiaffo potrebbe renderci più forti, un atleta si vede quando deve ripartire: è il momento di mettere da parte il nostro ego, consapevoli che non abbiamo fatto bene nelle ultime due settimane, mentre prima eravamo stati quasi perfetti – aggiunge il capitano, Aleksandar Ivovic -. L’Hannover ha qualità individuali pazzesche, ha nell’attacco il suo punto di forza e i gol segnati nel girone lo dimostrano: sarà un match tirato”.

Le partite si giocheranno a porte chiuse all’interno del centro sportivo 11 Aprile, nella piscina Vlaho Orlic. L’ultima edizione 2019/2020 è stata cancellata a causa del Covid; nel 2018/2019 vinsero gli ungheresi del Ferencvaros.