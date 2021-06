Lavagna: “Diga Perfigli, precisazione tecnica”

Da Pierluigi Biagioni riceviamo e pubblichiamo

Come aderenti a Europa Verde, riteniamo doveroso inviare questa ulteriore precisazione tecnica, sull’annosa questione della famosa “diga Perfigli “:

In relazione alla decisione del Sindaco di Lavagna Mangiante di ritirare la firma per le opere a monte (del ponte della Maddalena) bisogna considerare che i dati di calcolo (mesh ,vedere allegato ) sono stati in parte modificati ,come si puo’ notare dalla figura calc 1 allegata. Per la parte sottostante invece i dati di calcolo (mesh ,vedere allegato ) non sono stati modificati ,come si puo’ notare dalla figura calc 2 allegata. Da un esame preliminare (tutto da verificare) pare che il letto del torrente Lavagna si sia abbassato. Possibile che tali variazioni non abbiano avuto una conseguenza per la parte a valle che è rimasta invariata? Non varrebbe la pena di approfondire se i valori di calcolo per la parte inferiore sono effettivamente cambiati? Se si, allora i calcoli fatti per la diga Perfigli (ed anche per la seconda fase) alcuni anni fa potrebbero risultare non corretti rimettendo in discussione tutto il progetto.

Massimiliano Amantini- Pierluigi Biagioni – Angelo Spanò / Europa Verde Liguria – area Tigullio