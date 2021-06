Lavagna: “Diga Perfigli, occorre fare ancora un passo”

Da Giovanni Melandri, per il Comitato “Giù le mani dal fiume Entella” riceviamo e pubblichiamo

Occorre ancora un passo. Il Consiglio Comunale di Lavagna ha votato all’unanimità dei presenti, assente il gruppo consiliare Officina lavagnese, la revoca dall’accordo di programma riguardante l’adesione al progetto di mitigazione del rischio idraulico sul fiume Entella, che, nel primo lotto, prevede le note ciclopiche arginature.

Seppure apprezzando lo spirito del provvedimento adottato, di cui si ringrazia l’intero Consiglio, compresi i Consiglieri di minoranza dei Gruppi 100% Lavagna e dei Cinque Stelle, anche per la responsabilità solidarmente assunta, non sarà sufficiente, se non saranno ritirate, entro venerdì 04.06,2021, le relative delibere di approvazione del progetto.

In data 07.06.2021, infatti, Città metropolitana aggiudicherà la gara bandita per l’assegnazione dei lavori ed allora potrebbe essere troppo tardi.

Forza Sindaco, ancora un passo, quello determinante!