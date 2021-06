Chiavari: sabato la presentazione del romanzo di Paola Servente

Dalla libreria La Zafra riceviamo e pubblichiamo

Sabato 5 giugno alle ore 11 nello spazio antistante alla libreria la zafra in via Vittorio Veneto a Chiavari, coinvolgendo i dehors del Caffè di via veneto, di Baiciotto e del Miglio verde, la giornalista Emanuela Castello presenta il romanzo di Paola Servente “Il problema è che ti penso…” pubblicato da Newton Compton editori.

Una bella sorpresa saranno le letture di Lucia Caponetto e Fabio Fiori.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Assessorato alla Promozione della Città del Comune di Chiavari e dell’Associazione Amici Di Simone.