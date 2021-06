Automobilismo/ Favale, weekend di soddisfazioni

Da Emilio Burlando, Auto – Scuderia Sport Favale 07, riceviamo e pubblichiamo

Un weekend di soddisfazioni per la Sport Favale 07. La scuderia “fontanina” impegnata in rally, cronoscalate e slalom in salita

Tante soddisfazioni per la scuderia Sport Favale 07 che nello scorso fine settimana è stata impegnata su tre fronti: al Rally del Taro, alla cronoscalata Verzegnis – Sella Chianzutan ed allo Slalom Città di Loceri.

Rally del Taro – La gara parmense ha visto la scuderia “fontanina” aggiudicarsi il Gruppo Racing Start Plus e la Classe RS 1400 nella gara valida per l’International Rally Cup (IRCup) con Roberto Gamba – Veronica Lertora (Fiat Panda), autori di una prestazione convincente. Un ritiro, invece, nella gara nazionale, per Federico De Martini – Simone Cuneo (Peugeot 106 – A5), ko per una panne elettrica dopo quattro prove speciali. Sfortunata anche Nicole Arata, navigatrice del sodalizio, che, alle note del chiavarese Andrea Peirano (Peugeot 106 – A5), è stata costretta al ritiro nella quinta prova speciale per la rottura di un semiasse dopo una gara veloce e tutta sostanza.

“Verzegnis – Sella Chianzutan” – La cronoscalata friulana, valida quale seconda prova del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) ha visto il portacolori della Sport Favale 07 Andrea Drago conquistare, al volante della sua Erberth R3 di Classe CN 1600, la quarantacinquesima posizione assoluta finale (su 164 piloti classificati) ed il quarto posto sia nel Raggruppamento che nella Classe d’appartenenza.

Slalom Città di Loceri – In provincia di Nuoro, nella gara valida per la Coppa di Zona 2, brillante prestazione del genovese Paolo Bordo (Renault Clio Rs) che ha concluso l’impegno all’ottavo posto assoluto ed ha conquistato anche Gruppo e Classe (S6) d’appartenenza. Fabio Cipolla (Fiat 500) ha fatto sua la seconda piazza in Classe S7 mentre suo fratello Marco (Fiat Panda) si è imposto nella N1400.