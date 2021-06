Valli delle miniere: “Estrazione dipende dallo Stato” (2)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardante il progetto di ricerca mineraria della società Energia Minerals

Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di tutelare l’ambiente e l’attuale modello di sviluppo messe in campo dai territori interessati dal progetto di ricerca mineraria “Monte Bianco”. Muzio ha ricordato che il piano interessa Sestri Levante, Ne, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Maissana e Varese Ligure nella Provincia della Spezia, per un totale di 8243 ettari e che l’area presenta una serie di vincoli, anche sovrapposti, di tipo ambientale e paesaggistico.

L’assessore alle attività estrattive Marco Scajola ha ricordato che, rispetto al caso specifico, la Regione si è espressa in modo contrario al progetto, ma ha rilevato che la legge nazionale non consente alle singole Regioni di poter decidere in autonomia rispetto ai competenti ministeri e ha lanciato un appello a tutte le forze politiche per convergere su una modifica della norma statale: «Vorremo avere gli strumenti legislativi per poter decidere sul nostro territorio – ha concluso – quello che riteniamo opportuno».