Recco: l’Anpi il 2 giugno spiegherà la Costituzione (2)

Mercoledi 2 Giugno dalle ore 9.45 alle ore 12.30 saremo a Recco di fronte al bar Perla (non nel passaggio tra supermercato Picasso e Macelleria Garaventa come già comunicato) per parlare di Costituzione con un nostro banchetto . Daremo ai giovani neo diciottenni/e che si presenteranno una copia della Costituzione . Per chi volesse potrà iscriversi all’Anpi . Noi vogliamo ricordare questa importante giornata commentando ,soprattutto , ai più giovani chi furono i Padri Costituenti e i diritti e doveri stabiliti nella Carta nata dalla Resistenza. Si parla , in questo momento, di Recovery Fund ma l’Italia potrà ripartire solo se si attuerà pienamente quanto previsto dalla Costituzione che molto spesso e’stato disattesa e qualcuno vorrebbe stravolgere.

Vogliamo invitarvi a venire al nostro banchetto ricordando queste donne e uomini che dedicarono la loro vita a lottare per un Italia antifascista e Repubblicana.

Perché la Costituzione come disse il Pres. Moro non è afascista ma antifascista. Saremo poi a Camogli nelle prossime settimane per un importante incontro che coinvolgerà i massimi vertici dell’ Anpi Nazionale insieme alla locale Amministrazione.