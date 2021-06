RASSEGNA STAMPA. Le celebrazioni per il 2 Giugno

Oggi, martedì 1 giugno, auguri a Giustino. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: savoire-faire (dal francese. Il complesso delle qualità che consentono fortunate o brillanti affermazioni nei rapporti sociali: accortezza, tatto, cortesia suadente, affidabilità). Proverbi: “Chi ha l’arte del padre, ha la benedizione di Dio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA.

Aperture: “Bar e ristoranti, ora si consuma all’interno”; “Il ponte del 2 giugno frenato dalla crisi”. Emergenza covid: “Un solo positivo e 4 ricoverati all’Asl 4”: “L’Asl riorganizza l’ospedale di Sestri e apre il sesto piano”. 2 Giugno: le celebrazioni a Chiavari e Lavagna.

Moneglia: terminati i lavori alla Secca, spiaggia accessibile. Sestri Levante: l’addio dei giocatori a Stefano Picardo. Lavagna: Paghi il parcheggio, hai il bus in omaggio. Lavagna: nuovo portale del Comune per la promozione turistica. Lavagna: diga Perfigli, botta e risposta Comune-Città metropolitana. Cogorno: monte San Giacomo, riapre il Consorzio. Chiavari: disagio sociale anche in età pediatrica Chiavari: riecco la Madonna delle Grazie. Chiavari: moto civetta con vigile in borghese, 4 multe in 90 minuti. Chiavari: don Picchetto presenta le poesie di Taggiasco.

Rapallo: Porto Riva, salta la stagione 2021. Rapallo: la funivia non riparte. Santa Margherita Ligure: buche sulla 227, allarme rientrato.

Recco: copertura del municipio, lavori interrotti, il Comune si tutela. Recco: Il comandante Angelo Capurro morto a bordo, la salma alla Spezia a metà giugno.