Rapallo: parco De Martino, due nuovi campi street basket

Dalla pagina fb del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Dopo aver tirato a lucido Parco Canessa, l’amministrazione comunale vuole portare a termine lavori di valorizzazione di altri parchi del territorio.

Questa mattina presso Parco De Martino sono infatti iniziate le operazioni che, entro la metà di questo mese, permetteranno di avere due nuovi campi da street basket fruibili in via totalmente gratuita.

L’operazione nasce da una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e alcune realtà giovanili del territorio.

L’ente si occuperà in questi giorni di installare i canestri, adeguare la recinzione, pulire e livellare i campi da gioco.

In una seconda fase invece Agorà Centro Giovani, i ragazzi di Nassa Rapallo, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Carugi”, collaboreranno insieme ad artisti di primo livello per ridisegnare l’area di gioco con l’obiettivo di renderla, in futuro, un centro in cui ospitare eventi sportivi, culturali.

Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto il consigliere con incarico allo sport Vittorio Pellerano, il consigliere alle politiche giovanili Daniele Trucco per Rapallo, l’ufficio tecnico e le tante associazioni del territorio partecipanti.